08:13, 28 августа 2025

Российские производители ноутбуков попросили ограничить конкуренцию

«Ъ»: Производители ноутбуков в РФ просят защитить их от иностранных конкурентов
Платон Щукин
Фото: Luca Bravo / Unsplash

Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), в который входят крупнейшие российские производители электроники, обратился в Минпромторг с просьбой ввести новые ограничения на приобретение зарубежных товаров в рамках системы госзакупок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о таких позициях, как планшеты, ноутбуки, смартфоны, серверное оборудование, стационарные компьютеры, мониторы. Гендиректор АНО ВТ Светлана Легостаева указала, что такой запрет поспособствует формированию рынка сбыта и даст стимулы для роста.

Сейчас приведенное выше оборудование закупается в рамках системы «второй лишний». Это означает, что при участии в тендере российского производителя предпочтение перед иностранной техникой отдается ему.

Однако, жалуются производители, организаторы тендеров используют многочисленные уловки, чтобы не приобретать российские товары. Например, объединяет заявке продукцию из реестра отечественной техники и нереестровую, чтобы закупать десятки импортных позиций, или выставляет цену, которую не могут предложить российские производители.

Полный запрет закупок импорта закроет такие лазейки для недобросовестных покупателей, надеется вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. В производителе электроники Fplus, также поддерживающем инициативу, считают, что письмо отражает позицию всех участников рынка.

В то же время директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский предположил, что запрет сможет повлиять только на отдельных заказчиков, потому что главную проблему он не снимает. А она заключается в том, что у российской продукции нет собственной ценности, так как она предлагает аналог импортной, но по более высокой стоимости.

Ранее российские производители электроники пожаловались на отсутствие спроса на свою продукцию, из-за чего имеющиеся производственные мощности остаются загруженными не более чем на 20 процентов. На этом фоне стало известно, что Совкомбанк собирается обратиться в суд с иском о признании банкротом Fplus.

