Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 14 августа 2025Экономика

В России собрались обанкротить одну из главных IT-компаний

«Ъ»: Совкомбанк собрался обанкротить производителя электроники холдинг Fplus
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Совкомбанк собирается обратиться в суд с иском о признании банкротом IT-холдинга Fplus, одного из крупнейших производителей электроники в России. Об этом со ссылкой на сообщения, опубликованные на федресурсе, пишет «Коммерсантъ».

Юристы кредитной организации готовят иски к трем юрлицам Fplus, в том числе к головной структуре. В холдинге объяснили, что Совкомбанк решил сократить портфель вложений в капитал Fplus, из-за чего значительная часть кредита погашена, а комиссии и проценты выплачены. На вопрос, каков размер оставшегося долга, представитель холдинга отвечать отказался.

По его словам, во втором квартале компания попыталась договориться о погашении остатка кредита за счет совместной реализации товара, чтобы не вымывать деньги из оборота. В целом состояние рынка в Fplus оценивают как тяжелое, потому что спрос падает по большинству направлений, а высокая ключевая ставка добавляет проблем.

Ранее стало известно, что владельцы холдинга продали 50 процентов головной структуры, надеясь с помощью новых партнеров выйти на IPO. Одной из проблем компании остается низкая загрузка мощностей по производству планшетов и смартфонов. Ее продукция не пользуется популярностью у физических лиц, а госзаказов недостаточно.

Партнер Novator Legal Group Александр Катков предположил, что Совкомбанк использует иск в качестве дополнительного средства давления в попытке выбить долг. По его мнению, комании необходимо искать пути выхода из финансового кризиса, например, каким-то образом привлечь стороннее финансирование или продать часть активов.

Этой весной в Fplus поддержали исключение из списков параллельного импорта ноутбуки и серверы японской компании ноутбуки и серверы японской компании Fujitsu и американской Hewlett Packard, объяснив, что поставки этих товаров негативно влияют на отечественных производителей, а государственной поддержки им не хватает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Суд определился с наказанием для блогера Варламова

    Два российских самолета ушли на второй круг из-за птиц

    Россиянин захватил десятки гектаров леса

    Появились данные о расследовании атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянам назвали лучшие места для сбора грибов

    В ООН призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

    В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

    Кэти Перри появилась на публике с сумкой для iPhone за 2,5 миллиона рублей

    Звезда «Ворониных» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости