В Россию ограничат поставки двух популярных брендов ноутбуков

«Ъ»: Минпромторг собрался ограничить импорт ноутбуков и серверов HP и Fujitsu

Минпромторг России в рамках изменений списка товаров, допущенных к схеме параллельного импорта, исключит из него ноутбуки и серверы японской компании Fujitsu и американской Hewlett Packard (HP). Об этом со ссылкой на готовящийся документ пишет «Коммерсантъ».

Пока что проект находится на стадии межведомственного согласования, так что срок публикации и вступления приказа в силу неизвестен. Другая продукция указанных вендоров останется в списках.

Остановку поставок иностранных ноутбуков в Россию по параллельному импорту давно лоббируют отечественные производители. Они сталкиваются с невостребованностью своей продукции на рынке.

В начале февраля первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу исключить из списков товаров для параллельного импорта часть продукции, аналоги которой производятся в России. Тогда источники на рынке ожидали, что речь пойдет об HP и еще одном американском бренде, Dell, одним из популярнейших в России.

Собеседники издания удивились выбранным брендам, однако независимый аналитик Александр Сурков предположил, что это только начало. По его мнению, власти продолжат ограничивать поставки иностранных ноутбуков и дойдут до других компаний по мере увеличения производства российской продукции.

Представитель производителя электроники Fplus поддержал инициативу, объяснив, что параллельный импорт «крайне негативно влияет на российских производителей», из-за него государственной поддержки компаниям не хватает.

Первый вице-президент ГК «Аквариус» Дмитрий Титов согласился с этим мнением, но указал, что необходимы более жесткие условия для иностранного оборудования. Например, введение полного запрета на закупку иностранного оборудования в рамках госзакупок даже при отсутствии отечественного конкурента.

Глава АНО «Вычислительная Техника» Светлана Легостаева указала, что инициатива прорабатывалась почти год, за это время производители представили свою аргументацию. Ранее она призывала сделать иностранную электронику дороже, чем отечественная продукция, потому что в текущих условиях развивать продажи своей техники не получается.