Бывший СССР
13:57, 30 мая 2026

Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
СюжетСанкции против России:

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против России. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что подписанный Зеленским указ синхронизировал украинские санкции с решениями Европейского союза. Всего новые ограничения затронули 120 физических лиц и организаций.

Под новые санкции Украины попали 16 граждан России и 31 компания из РФ, Белоруссии, Ирана, ОАЭ и других стран. Кроме того, ограничения затронули 19 граждан Ирана и 7 граждан Судана.

17 апреля Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против представителей Русской православной церкви. В список попали девять священнослужителей.

