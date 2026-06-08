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21:48, 8 июня 2026Наука и техника

Германия решила заняться «боевым облаком» вместо нового истребителя

Reuters: Германия и Франция прекратили совместный проект истребителя FCAS
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Власти Германии и Франции решили прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS). Об этом со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило агентство Reuters.

Предполагалось, что стоимость истребителя составит 100 миллиардов долларов, а самолет заменит французские Rafale, а также испанские и германские Typhoon. Ожидалось, что истребитель будет готов к 2040 году.

Решение о закрытии проекта приняли канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Вместо этого Берлин предложил Франции и Испании продолжить совместную работу над Combat Cloud («боевым облаком»), которая предназначена для объединения в единую сеть самолетов, датчиков, радаров и беспилотников.

В июле 2024 года сообщалось, что истребитель шестого поколения FCAS, создаваемый под руководством Германии, Франции и Испании, будет практически невосприимчив к системам радиоэлектронной борьбы противника.

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