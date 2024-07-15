Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:36, 15 июля 2024Наука и техника

В Германии рассказали о невосприимчивости будущего европейского истребителя к РЭБ

NeuralAgent: европейский истребитель FCAS практически невосприимчив к РЭБ

Фото: Charles Platiau / Reuters

Европейский истребитель шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), создаваемый под руководством Германии, Франции и Испании, будет практически невосприимчив к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом пишет Defense News.

По словам главы мюнхенской компании NeuralAgent Онура Дениза, европейский истребитель будущего получит ведомые беспилотники, которые вместо централизованного облачного алгоритма принятия решений будут использовать локальные модели, обменивающиеся данными с другими дронами. Взаимодействие беспилотников будет происходить по постоянно меняющимся оптическим, инфракрасным или радиоканалам, обеспечивающим постоянную связь.

Согласно Денизу, компьютерные симуляции на основе реальных сценариев продемонстрировали, что подобный подход поддерживал связь в неблагоприятных условиях РЭБ более 95 процентов времени, тогда как централизованные облачные модели — менее 0,5 процента. В NeuralAgent уверяют, что ее децентрализованные модели показывают достаточно высокую энергоэффективность. «Вы можете запустить их на [50-долларовых одноплатных компьютерах] Raspberry Pi, и они займут меньше гигабайта места», — сказал Дениз.

В ноябре 2022 года Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ — фазе 1B — по программе FCAS.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетный генерал Попов вышел из СИЗО. У здания суда его ждала группа поддержки

      Затонувшие корабли Второй мировой войны стали угрожать живым организмам

      В США стартовал важный для Трампа съезд Республиканской партии

      Первый «бананас» созрел в российском регионе

      Названы четыре разрушающие любые отношения черты характера

      США озвучили свою позицию по присутствию России на саммите по Украине

      На Западе раскрыли планы США открыть второй фронт против России

      В России стало сложнее купить маленькую квартиру

      Подмосковный депутат получал взятки от бизнесменов и попал под следствие

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше