Defense News: Германия захотела ускорить программу создания боевых беспилотников

Германия хочет ускорить программы создания и развертывания боевых беспилотников, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) страны генерал-лейтенант Инго Герхарц. Об этом пишет Defense News.

По словам военного, немецкая сторона может получить дроны, создаваемые в рамках программы истребителей шестого поколения Future Combat Air System (FCAS) гораздо раньше, чем будут готовы сами пилотируемые боевые самолеты.

Издание отмечает, что боевые беспилотники, которые должны выступать ведомыми истребителя, могут использоваться, в частности, для разведки, в качестве средств радиоэлектронной борьбы и для перенасыщения каналов противовоздушной обороны противника.

В ноябре 2022 года Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ — фазе 1B — по программе FCAS.