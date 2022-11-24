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09:01, 24 ноября 2022Наука и техника

Германия и Испания реанимировали проект истребителя шестого поколения

Defense News: в Германии и Испании пообещали возобновить работы по программе FCAS

Фото: Bobby Stevenson / Unsplash

Представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ по программе Future Combat Air System (FCAS), предполагающей, в частности, создание истребителя шестого поколения. О вероятной реанимации выполняющегося с задержками проекта сообщает издание Defense News.

О достижении политического соглашения, предполагающего переход к фазе 1B, заявили Берлин и Мадрид.

«Это укрепляет военный потенциал Европы и обеспечивает важные ноу-хау для нашей промышленности и, в более широком смысле, для европейской промышленности», — сообщается в идентичных заявлениях министерств обороны Германии и Испании.

Пресс-релизы с похожим содержанием выпустили компании Airbus Defence and Space и Indra, которые со стороны Германии и Испании, соответственно, участвуют в проекте FCAS.

С другой стороны, в компании Dassault Aviation, которая представляет Францию, отказались давать Defense News какие-либо комментарии по вопросу перехода к фазе 1B.

По словам гендиректора французской компании Эрика Траппье, выступившего в эфире радиостанции RTL, совместное заявление Берлина и Мадрида носит псевдополитический характер и спровоцировано потенциальными утечками об одобрении проекта FCAS со стороны Германии.

«Посмотрим», — сказал глава Dassault Aviation.

Издание напоминает, что в ходе фазы 1A, начатой в 2020 году, планировалось выявить потенциальные технологические препятствия для управления рисками. Соответствующий этап работ должен был завершиться в 2021 году. В рамках фазы 1B планируется представить прототип истребителя, первый полет которого должен состояться в 2027 году.

Defense News напоминает, что Dassault Aviation борется за решающую роль в программе FCAS, что не устраивает германскую сторону. Источник издания назвал заявления представителей Берлина и Мадрида о переходе к фазе 1B средством давления на Париж.

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В январе Defense News заметило, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin в качестве возможного кандидата для замены немецкого самолета Tornado может угрожать совместной программе Франции, Германии и Испании по созданию европейского истребителя нового поколения.

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Иван Потапов
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