В США признали F-35 угрозой оборонной промышленности Евросоюза

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin в качестве возможного кандидата для замены немецкого самолета Tornado может угрожать совместной программе Франции, Германии и Испании по созданию европейского истребителя нового поколения, признает Defense News.

«Это, в свою очередь, чревато не только провалом [европейской] программы создания самолетов шестого поколения, но и оборонно-промышленными амбициями Евросоюза в целом», — утверждает американское издание.

В публикации задаются вопросом, сможет ли европейская программа Future Combat Air System (FCAS), предполагающая, в частности, создание нового истребителя, сосуществовать с возможным приобретением Германией самолетов F-35 Lightning II. Отмечается, что немецкая промышленность в лице компании Airbus Defense and Space не заинтересована в приобретении Германией у США самолетов F-35 Lightning II и добивается равноправного партнерства с французской Dassault в проекте FCAS.

В декабре 2021 года Военно-воздушные силы США впервые на постоянной основе разместили свои истребители пятого поколения F-35A Lightning II в Европе.

В сентябре в презентации американской корпорации Lockheed Martin, представленной на 27-й международной выставке MSPO 2021, было рассказано, что в текущем десятилетии в Европе планируется развертывание 13 постоянных авиабаз с 450 самолетами F-35 Lightning II. Согласно карте, показанной на соответствующем слайде, в Великобритании, Нидерландах, Италии, Норвегии, Бельгии и Польше будет по две авиабазы с такими истребителями, тогда как в Дании — одна. Четыре из 13 объектов уже введены в эксплуатацию. Сроки начала полноценной работы других восьми авиабаз установлены. Окончательное решение по 13-му объекту (близ польского города Свидвин) пока не принято.

Данные планы не учитывают закупку самолетов Швейцарией и Финляндией.