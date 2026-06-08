Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 8 июня 2026Мир

В Сербии рассказали о «плохом знаке» для Армении

Депутат Станоевич: Поздравление Макрона Пашиняну является плохим знаком для Армении
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Поздравление президента Франции Эммануэля Макрона в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна является плохим знаком для Еревана. Об этом в интервью RTVI заявил сербский депутат Драган Станоевич.

Он напомнил, что аналогичные поздравления от Макрона получал и президент Украины Владимир Зеленский.

«Запад спит и мечтает нанести вред России. Ради этого они готовы обещать и Армении, и другим кавказским республикам все что угодно, лишь бы превратить их в прокси в этой гибридной войне против России», — сказал парламентарий.

Ранее партия Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах, набрав около 727 тысяч голосов (49,81 процента). Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна (340 тысяч голосов, 23,29 процента).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина не приехала на ПМЭФ и пропустит еще одно мероприятие вслед за форумом. Куда пропала глава ЦБ

    Россия обвинила МАГАТЭ в поощрении новых ударов по Запорожской АЭС

    Джокович на русском поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»

    На Украине заподозрили неладное в помощи ЕС

    Дрон ВСУ взорвался на территории частного дома россиянки

    На Украине возмутились заявлением по итогам встречи Зеленского и лидеров «евротройки»

    В Германии выступили с предложением по переговорам с Россией

    Глава МИД Польши призвал критиков Зеленского идти на фронт

    Бывший глава МИД Украины резко высказался об обещаниях «добежать до Кремля»

    В Сербии рассказали о «плохом знаке» для Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok