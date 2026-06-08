В Сербии рассказали о «плохом знаке» для Армении

Депутат Станоевич: Поздравление Макрона Пашиняну является плохим знаком для Армении

Поздравление президента Франции Эммануэля Макрона в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна является плохим знаком для Еревана. Об этом в интервью RTVI заявил сербский депутат Драган Станоевич.

Он напомнил, что аналогичные поздравления от Макрона получал и президент Украины Владимир Зеленский.

«Запад спит и мечтает нанести вред России. Ради этого они готовы обещать и Армении, и другим кавказским республикам все что угодно, лишь бы превратить их в прокси в этой гибридной войне против России», — сказал парламентарий.

Ранее партия Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах, набрав около 727 тысяч голосов (49,81 процента). Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна (340 тысяч голосов, 23,29 процента).