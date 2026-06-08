Набиуллина не приехала на ПМЭФ и пропустит еще одно мероприятие вслед за форумом. Куда пропала глава ЦБ

Набиуллина не сможет поучаствовать в конференции НАУФОР из-за больничного

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и не будет участвовать в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), поскольку все еще болеет. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа "Российский фондовый рынок" 9 июня, так как все еще находится на больничном», — передает РИА Новости заявление ведомства.

За последние десять лет Набиуллина не выступала на ПМЭФ только в 2020 году, когда форум не проводили из-за пандемии COVID-19. В результате на макросессии присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максима Орешкина, а модератором стал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В 2026 году ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Банк России объяснил отсутствие Набиуллиной на ПМЭФ

В Банке России ранее объяснили отсутствие главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на форуме ее болезнью.

«Эльвира Сахипзадовна на больничном и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», — сказали агентству в пресс-службе ЦБ.

3 июня Банк России сообщил о смерти советника председателя ЦБ Алексея Можина. Он занимал должность советника Набиуллиной с декабря 2024 года, а до этого более трех десятилетий представлял Россию в Международном валютном фонде. В сообщении регулятора отмечалось, что Можин внес значительный вклад в продвижение важных для страны инициатив на международных площадках. Однако о том, связано ли это с отсутствием Набиуллиной на ПМЭФ, официально не сообщалось.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров также заявил, что Эльвира Набиуллина отсутствовала на ПМЭФ по объективным причинам. «Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать», — сказал Макаров.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обсуждение макроэкономики без Набиуллиной назвали скучным

Замруководителя администрации президента Максим Орешкин ближе к завершению сессии ПМЭФ-2026, посвященной вопросам макроэкономики, задался вопросом о том, почему обсуждение в этом году идет скучно и «зал засыпает», предположив, что это может быть связано с отсутствием традиционно участвовавшей в мероприятии председателя Центробанка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной.

«То ли у нас Эльвиры Сахипзадовны не хватает, и это сказывается, то ли действительно по сравнению с тем, что было год или два назад, когда действительно у нас были большие достижения, не так много чем есть гордиться?» — сказал Орешкин, обращаясь к модератору сессии главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

В Госдуме назвали уникальное качество Набиуллиной

Депутат Государственной Думы, доктор экономических наук, ведущий канала «Царьград» Михаил Делягин ранее заявил, что Эльвира Набиуллина обладает уникальным для чиновника качеством.

«Набиуллина обладает в этой ситуации уникальным качеством: пацан сказал — пацан сделал. Так в старину говорили. Вот если она что-то пообещала, она это сделает. Если она пообещает чего-то не делать, она этого делать не будет. И это выделяет ее из стада наших либеральных, фиктивных менеджеров... То есть — эффективных менеджеров. По крайней мере так они сами себя называют», — объяснил Делягин.

Ведущий признал, что в жизни случаются обстоятельства непреодолимой силы, однако глава ЦБ делает все от нее зависящее. И, в отличие от многих других чиновников, у нее присутствует «административная вменяемость», отметил он.