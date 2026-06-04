Банк России объяснил отсутствие Набиуллиной на ПМЭФ

ЦБ: Набиуллина не приехала на ПМЭФ из-за того, что находится на больничном

В Банке России объяснили отсутствие главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ее болезнью. Об этом сообщает ТАСС.

«Эльвира Сахипзадовна на больничном и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», — сказали агентству в пресс-службе ЦБ.

О том, что глава Набиуллина исчезла из числа спикеров на мероприятиях форума, запланированных на 4 июня, стало известно накануне.

«Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать», — сказал в начале сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» ее модератор, глава думского комитета по бюджету и налогам, Андрей Макаров. Он также отметил, что состав участников дискуссии, на которой в этот раз говорили в том числе о новой модели экономического роста, не меняется уже много лет.

