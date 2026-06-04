Обсуждение макроэкономики без Набиуллиной назвали скучным

Орешкин посетовал, что обсуждение макроэкономики на ПМЭФ прошло без Набиуллиной скучно

Замруководителя администрации президента Максим Орешкин ближе к завершению сессии ПМЭФ-2026, посвященной вопросам макроэкономики, задался вопросом о том, почему обсуждение в этом году идет скучно и «зал засыпает», предположив, что это может быть связано с отсутствием традиционно участвовавшей в мероприятии председателя Центробанка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной.

«То ли у нас Эльвиры Сахипзадовны не хватает, и это сказывается, то ли действительно по сравнению с тем, что было год или два назад, когда действительно у нас были большие достижения, не так много чем есть гордиться?» — сказал Орешкин, обращаясь к модератору сессии главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

О том, что Набиуллина исчезла из числа спикеров на мероприятиях форума, запланированных на 4 июня, стало известно накануне. В ЦБ уточнили, что глава регулятора не смогла прибыть на ПМЭФ, поскольку находится на больничном.

«Нет с нами Эльвиры Сахипзадовны, к сожалению. Она бы нам рассказала, чего ждать от денежно-кредитной политики», — посетовал также Макаров, обратившись с вопросом о денежно-кредитной политике к другим участникам сессии, на которой, кроме Орешкина, присутствовали глава Минфина Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников.

По словам главы Минэкономразвития, в возглавляемом им ведомстве «понимают и во многом разделяют» логику ЦБ, хотя и хотели бы, чтобы пространство для снижения ставок «выбиралось быстрее». «Мы понимаем, что делают коллеги, и понимаем, что коллеги понимают, что мы делаем с точки зрения нормализации бюджетной политики», — еще раз подчеркнул Решетников.

