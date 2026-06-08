На Украине призвали к миру с Россией

Мендель призвала положить конец конфликту на Украине

Конфликту на Украине необходимо положить конец, поскольку он приводит к необратимым изменениям в стране. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Призывая к завершению конфликта, она указала на огромные человеческие потери, вызванные боевыми действиями. «Самое трагичное — мы теряем наше население — людей, которых, возможно, никогда не сможем заменить», — отметила Мендель.

По ее словам, на Украине сейчас остались примерно 25 миллионов граждан, при этом 12 миллионов из них — пенсионеры.

Ранее Мендель заявила, что украинский конфликт продолжится в следующем году, если не будет заключено мирное соглашение летом 2026 года. Она пояснила, что США, которые являются единственным влиятельным посредником, отвлекутся на промежуточные выборы, а затем уйдут на зимние каникулы.