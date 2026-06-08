На Украине назвали последний шанс урегулировать конфликт в 2026 году

Мендель назвала лето последним шансом урегулировать конфликт на Украине в 2026 году

Конфликт на Украине продолжится в следующем году, если не будет заключено мирное соглашение летом 2026 года. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на странице в соцсети X.

«Если этим летом не будет заключено мирное соглашение — вообще любое соглашение — даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, война затянется как минимум до марта», — написала она.

По словам Мендель, это связано с тем, что США, которые являются единственным влиятельным посредником, отвлекутся на промежуточные выборы, а затем уйдут на зимние каникулы.

«И снова нам скажут: "потерпеть еще немного", и снова нас будут кормить историями о том, что Россия вот-вот рухнет. Люди, пишущие эти сообщения, не глупы. Они просто верят, что мы — все мы — глупы», — заключила бывший украинский пресс-секретарь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам с Украиной. Он отметил, что комментировать перспективы переговоров России и Украины в настоящее время трудно.