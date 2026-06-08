В МИД России сделали заявление о переговорах с Украиной

Лавров: Россия готова к честным переговорам с Украиной

Россия готова к честным переговорам с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества», — отметил глава МИД России.

По его словам, при этом комментировать перспективы переговоров Москвы и Киева в настоящее время трудно.

Ранее стало известно, что в Белом доме нашли неполитического посредника для диалога Москвы и Киева. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп договорился об этом с греко-православным патриархом Иерусалима Феофилом III.