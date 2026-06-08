Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 8 июня 2026Бывший СССР

В МИД России сделали заявление о переговорах с Украиной

Лавров: Россия готова к честным переговорам с Украиной
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия готова к честным переговорам с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества», — отметил глава МИД России.

По его словам, при этом комментировать перспективы переговоров Москвы и Киева в настоящее время трудно.

Ранее стало известно, что в Белом доме нашли неполитического посредника для диалога Москвы и Киева. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп договорился об этом с греко-православным патриархом Иерусалима Феофилом III.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может по дороге блуждать». В зоне СВО нашли деталь новой ракеты ВСУ. Что о ней известно и кто мог поставить Киеву это оружие

    В Дагестане устранили последствия паводков

    Проведение выборов в Армении оценили

    Профессор Макаренко заплатит 7,5 миллиона рублей за помощь российским хоккеистам КХЛ

    Правила оплаты парковок в России призвали уравнять с платными дорогами

    Иран заявил о серьезном ущербе для Израиля после последних ударов

    Москвичка разучилась жевать после лечения зубов за полмиллиона в элитной клинике

    Евросоюз пообещал миллиарды евро на дроны для Украины уже в июне

    Россиянам назвали порядок действий при краже на отдыхе за границей

    Влияние выборов в Армении на отношения с Россией оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok