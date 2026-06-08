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12:59, 8 июня 2026Мир

В Белом доме нашли неполитического посредника для диалога Москвы и Киева

Трамп привлек греко-православного патриарха к мирным переговорам РФ и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Президент США Дональд Трамп договорился с греко-православным патриархом Иерусалима Феофилом III о его посредническом участии в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Встреча Трампа и патриарха состоялась в Белом доме в четверг. Согласно договоренности, Феофил III выступит еще одним посредником в урегулировании конфликта и до конца июня встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Израильское издание отмечает, что преимуществом иерусалимского патриарха как посредника является его статус. «Феофил считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире», — пишет газета.

Отмечается, что патриарх уже участвовал в дипломатических инициативах, включая контакты между Россией и Израилем по освобождению израильской туристки Наамы Иссахар.

Ранее Великобритания, Франция и Германия выступили за диалог с Россией по украинскому урегулированию, в котором могут участвовать также и европейцы. Об этом было сказано в совместном заявлении лидеров стран «евротройки», которое было обнародовано по итогам переговоров в Лондоне.

Пресс-релиз был опубликован после встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Политики поддержали инициативу о налаживании прямого диалога между Москвой и Киевом, упомянув активное участие Вашингтона и европейских стран в этом процессе.

По их словам, Европа должна сыграть важную роль в любом урегулировании. В коммюнике также приводятся несколько условий, которые, согласно мнению лидеров, могут помочь достичь долгосрочного мира на Украине. Во-первых, участники встречи призвали к немедленному прекращению огня и проведению дальнейших бесед в рамках переговорного трека по сложившейся линии боевого соприкосновения.

В качестве следующих пунктов указываются гарантии безопасности, включающие развертывание иностранного военного контингента, и разморозка российских активов после окончания конфликта.

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