Стало известно об особенностях породы укусившей внука Донцовой собаки

Зоопсихолог Парфентьева назвала акита-ину очень сложной независимой породой

Кинолог-зоопсихолог сети ветеринарных госпиталей Полина Парфентьева прокомментировала aif.ru инцидент с нападением собаки породы акита-ину на внука писательницы Дарьи Донцовой. В беседе с изданием специалист рассказала об особенностях данной породы.

«Акита-ину — очень сложная независимая порода с ярко выраженными охранными качествами. Она не терпит фамильярности и вторжения в личное пространство, особенно от незнакомцев. Возможно, данная ситуация произошла не из-за особенности породы, а из-за того, что ребенок подошел к чужой собаке и начал ее трогать без разрешения», — высказалась Парфентьева, добавив, что животное, вероятно, лишь пыталось защитить свои границы.

При этом делать общие выводы обо всех представителях породы однозначно нельзя, указала она. По мнению кинолога-зоопсихолога, для собаки любой породы незнакомый человек — чужак, независимо от возраста.

Снимать ответственность с хозяина животного Парфентьева также не стала, указав, что в его обязанности входит помощь своей собаке с социализацией и соблюдение правил выгула.

Семилетний внук Донцовой пострадал от нападения собаки накануне. Мальчик играл у ворот своего дома, когда мимо проходил горожанин со своей собакой, которая бросилась на ребенка. Владелец животного не стал вмешиваться, и ребенок получил травмы.

Отмечалось, что собака могла броситься на внука писательницы Дарьи Донцовой из-за страха, при этом в случае нарушения правил выгула хозяина могут привлечь к ответственности.