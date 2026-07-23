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13:24, 23 июля 2026 (обновлено: 14:11, 23 июля 2026)Из жизни

Названа вероятная причина нападения собаки на внука Донцовой

Ветеринар Шеляков заявил, что собака могла броситься на внука Донцовой из-за страха
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Собака могла броситься на внука писательницы Дарьи Донцовой из-за страха, причем в случае нарушения правил выгула хозяина могут привлечь к ответственности. Таким мнением с NEWS.ru поделился ветеринар Михаил Шеляков.

«Нет такого понятия, что акита-ину — агрессивная порода или не агрессивная. Любую собачку можно надрессировать на убийцу. Даже пуделя можно научить вцепляться в сонную артерию, и он будет убивать людей», — рассказал о психологии собак эксперт.

Шеляков предположил, что нападение собаки зависит от множества факторов. Так, спровоцировать животное мог сам ребенок по неосторожности — например, если хотел познакомиться с собакой. В таком случае животное может действовать на уровне рефлекса.

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Ветеринар напомнил, что есть общее правило выгула собак: обязательно на коротком поводке и в наморднике. Исключение — собачьи площадки или собственные участки. Любое отступление от этих правил — это нарушение.

«Есть определенная вина владельца, потому что город — это стрессовая ситуация и для людей, и для животных. Где-то что-то бибикнуло, бабахнуло, обстановка могла быть нервозной», — добавил специалист.

Семилетний внук Донцовой пострадал от нападения собаки. Мальчик играл у ворот своего дома. Мимо проходил другой человек со своей собакой, которая бросилась на ребенка. Владелец животного не стал вмешиваться.

Писательница уточнила, что мальчику пришлось накладывать швы: на голове и теле было много ран.

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