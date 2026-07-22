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Силовые структуры
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17:22, 22 июля 2026 (обновлено: 17:37, 22 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыты подробности отношений хозяина порвавшей лицо внуку Донцовой собаки с соседями

KP.RU: Соседи уже писали заявление в полицию на хозяина собаки, напавшей на внука Донцовой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Соседи уже писали заявление в полицию на хозяина собаки, которая напала на 7-летнего внука известной российской писательницы Дарьи Донцовой. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, они рассказали, что участковый на их заявления не реагировал, потому что якобы находится с фигурантом в дружеских отношениях.

Сама писательница поговорила с журналистом газеты. «Думаю, сейчас займутся всеми — и участковым, и этим мужиком с собакой. Во всяком случае эту ситуацию я не оставлю без внимания, как вы понимаете…» — сказала Донцова.

Ранее она раскрыла состояние своего внука после нападения собаки.

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