Раскрыты подробности отношений хозяина порвавшей лицо внуку Донцовой собаки с соседями

KP.RU: Соседи уже писали заявление в полицию на хозяина собаки, напавшей на внука Донцовой

Соседи уже писали заявление в полицию на хозяина собаки, которая напала на 7-летнего внука известной российской писательницы Дарьи Донцовой. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, они рассказали, что участковый на их заявления не реагировал, потому что якобы находится с фигурантом в дружеских отношениях.

Сама писательница поговорила с журналистом газеты. «Думаю, сейчас займутся всеми — и участковым, и этим мужиком с собакой. Во всяком случае эту ситуацию я не оставлю без внимания, как вы понимаете…» — сказала Донцова.

Ранее она раскрыла состояние своего внука после нападения собаки.