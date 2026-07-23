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Силовые структуры
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14:25, 23 июля 2026 (обновлено: 14:32, 23 июля 2026)Силовые структуры

Мать убийцы 7-летнего пасынка снова оказалась на допросе

В Черняховске мать убийцы 7-летнего мальчика снова допросили из-за неточных показаний
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба главы Черняховского МО Калининградской области / РИА Новости

В Черняховске Калининградской области мать мужчины, расправившегося с 7-летним пасынком и утопившего его в болоте, снова оказалась на допросе из-за неточных показаний. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mаsh.

По данным канала, сначала она рассказала одну версию того, что произошло в день преступления, а на суде — другую. Сейчас ее попросили объяснить противоречия.

Как сообщает Klops.ru, 77-летнюю женщину уже допрашивали в марте.

Противоречия возникли между тем, как события изложили сын и невестка, и как произошедшее описала она. Установлена дата, когда обвиняемый и мать мальчика были у женщины в гостях, и в каком порядке они покидали ее квартиру. Также свидетельница вспомнила, что и сын с невесткой и с ее старшей дочерью вели себя не так как обычно. Пенсионерка вспомнила, что взрослые торопились, суетились и, едва поев, засобирались домой.

В апреле мать утопленного в болоте мальчика запуталась в показаниях и не признала своей вины.

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