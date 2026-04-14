14:12, 14 апреля 2026

Мать утопленного в российском болоте отчимом мальчика запуталась в показаниях

Мать убитого ее возлюбленным 7-летнего мальчика в Черняховске не признала вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Калининградского областного суда во Вконтакте

В Черняховске Калининградской области мать забитого ее возлюбленным и утопленным в болоте семилетнего мальчика запуталась в показаниях и не признала своей вины. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, женщина заявила, что не знала об избиении ее мужем детей. Год назад в беседе со следователем она рассказывала, что мужчина дважды в неделю поднимает руку на ее детей, однако сейчас она сказала, что дети ей о побоях не рассказывали и изменений в их поведении она не замечала, как и не видела следов побоев. О себе же она сказала, что могла только повысить голос на сына и дочь и нагрубить им.

Кроме того, она знала про то, что ее сожитель сломал руку ее дочери, как и о том, что мужчина избил ее сына проводом. В оба раза она была дома, но подошла к детям, лишь когда те начинали рыдать от боли.

Женщина заявила, что просила мужа перестать распускать руки. Она объяснила, что помогла мужчина скрыть улики расправы над ее сыном из-за страха за дочь.

Женщина признала вину только за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее сообщалось, что в Черняховске в период с 29 января по 1 февраля 2025 года муж фигурантки, будучи в состоянии наркотического опьянения, насмерть забил семилетнего пасынка, который попросил его заниматься физическими упражнениями. После этого он положил мальчика в сумку, отвез к болоту и выбросил в воду, а затем убедил женщину сообщить в полицию об исчезновении сына.

