Силовые структуры
14:21, 16 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин насмерть забил пасынка и утопил в болоте из-за желания заниматься физкультурой

Под Калининградом семейная пара пойдет под суд за убийство семилетнего пасынка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Под Калининградом семейная пара, 44-летний мужчина и 31-летняя женщина, пойдут под суд за расправу над своим 7-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ(«Убийство»), части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), статьи 125 УК РФ («Оставление в опасности»), части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

По данным следствия, все произошло в Черняховске. Там, в период с 29 января по 1 февраля 2025 года, фигурант, будучи в состоянии наркотического опьянения, насмерть забил семилетнего пасынка, который попросил его заниматься физическими упражнениями. Он нанес ему не менее 35 ударов. Его супруга знала о происходящем, при этом, не помешала мужчине. После этого он положил мальчика в сумку, отвез к болоту и выбросил в воду, а затем убедил женщину сообщить в полицию об исчезновении сына.

Также установлено, что до этого, в течение полутора лет, супруги не менее восьми раз избивали мальчика ремнем, электрическим проводом, пластиковой трубой, железным прутом и другими предметами.

Кроме того, правоохранители выяснили, что в конце декабря 2024 года фигурант сломал 12-летней падчерице руку, при этом ни мать девочки, ни он не обращались к медикам. Они убедили ребенка соврать, будто она сломала руку при падении с лестницы.

Ранее сообщалось, что отец насмерть забившей сына жительницы Урала заявил, что во всем виноват ее сожитель.

