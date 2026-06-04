Варламов признался в отсутствии постоянного места жительства

Блогер Варламов заявил, что у него нет постоянного места жительства

Блогер и журналист Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался, что у него на протяжении около 10 лет нет постоянного места жительства. Об этом он сообщил в интервью YouTube‑каналу Sheinkin 40.

«Я нигде не живу. Это не секрет. Большую часть времени я провожу в отелях. Мне очень комфортно», — заявил журналист. Он добавил, что часто путешествует: так, за 2026 год ему удалось побывать примерно в 25 странах и 50 раз слетать на самолете. Варламов уточнил, что, как правило, за год он совершает 120-150 перелетов и посещает 40-50 государств.

«Вся моя дорогая жизнь умещается в один чемодан. Если мне нужно будет срочно собраться, то в целом я все умещу в один чемодан. И даже, по большому счету, в ручную кладь. Жизнь стала простой и легкой, когда у тебя нет вещей или каких‑то обременений», — заключил блогер.

Ранее комик Антон Шастун рассказал, что собственного жилья у него пока нет и покупать его он не торопится.