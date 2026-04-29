Популярный российский комик признался в отсутствии собственного жилья

35-летний комик Шастун признался, что ему комфортно жить в съемной квартире

Популярный российский комик Антон Шастун признался, что собственного жилья у него пока нет и покупать его он не торопится. Об этом он рассказал в шоу «ВПИСКА», выпуск которого доступен на YouTube.

«Я живу в съемной квартире, ну как-то куплю попозже. Я вообще об этом не думаю, если честно. Конечно, я понимаю, что в каком-то ближайшем будущем да, хотелось бы квартиру иметь, но сейчас я говорю — я в абсолютном комфорте», — отметил 35-летний артист. Между тем, добавил Шастун, он исполнил две своих мечты, купив джип марки Chevrolet и кабриолет Porsche 911.

Ранее 28-летний актер Кузьма Котрелев заявил, что не может позволить себе купить квартиру. По его мнению, сейчас брать ипотеку слишком невыгодно и приобрести жилье могут только очень обеспеченные люди.