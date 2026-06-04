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17:51, 4 июня 2026Мир

ЕС профинансирует армию одной страны Ближнего Востока

Каллас: ЕС выделит 100 миллионов евро для армии Ливана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Европейский союз (ЕС) выделит 100 миллионов евро армии Ливана, чтобы поддержать перемирие с Израилем. Об этом написала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

По ее словам, поддержка Ливана также является лучшим средством для борьбы с радикальной шиитской группировкой «Хезболла». «Чтобы поддержать эти усилия, ЕС принял решение предоставить вооруженным силам Ливана дополнительно 100 миллионов евро», — заметила глава европейской дипломатии.

В ЕС также считают, что перемирие между Израилем и Ливаном может предотвратить возвращение к полномасштабным боевым действиям, добавила Кая Каллас.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что Израиль и Ливан смогли договориться о реализации режима прекращения огня. Посредником в переговорах выступила американская сторона.

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