ЕС профинансирует армию одной страны Ближнего Востока

Каллас: ЕС выделит 100 миллионов евро для армии Ливана

Европейский союз (ЕС) выделит 100 миллионов евро армии Ливана, чтобы поддержать перемирие с Израилем. Об этом написала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

По ее словам, поддержка Ливана также является лучшим средством для борьбы с радикальной шиитской группировкой «Хезболла». «Чтобы поддержать эти усилия, ЕС принял решение предоставить вооруженным силам Ливана дополнительно 100 миллионов евро», — заметила глава европейской дипломатии.

В ЕС также считают, что перемирие между Израилем и Ливаном может предотвратить возвращение к полномасштабным боевым действиям, добавила Кая Каллас.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что Израиль и Ливан смогли договориться о реализации режима прекращения огня. Посредником в переговорах выступила американская сторона.