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17:40, 4 июня 2026Мир

Лавров удивился заявлениям Рубио о позиции России по Украине

Лавров удивился заявлениям Рубио о неготовности России к уступкам по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров удивился заявлениям госсекретаря США Марко Рубио о неготовности России к уступкам по Украине. Слова главы дипведомства приводит РИА Новости.

«Сейчас они заявляют в Евросоюзе: мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио на днях, выступая в Конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что считает странными подобные заявления из уст участника саммита на Аляске, в ходе которого президент России Владимир Путин принял предложение американского лидера Дональда Трампа о первостепенных шагах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Рубио заявил, что перспективы соглашения по Украине на данный момент не просматриваются. По его словам, ни одна из сторон конфликта не готова пойти на уступки, необходимые для достижения мира.

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