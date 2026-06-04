Сын Олега Табакова отказался сравнивать себя с отцом

Актер Павел Табаков заявил, что не считает нужным сравнивать себя с отцом

Российский актер театра и кино Павел Табаков заявил, что не считает необходимым сравнивать себя с отцом, народным артистом СССР Олегом Табаковым. Его слова приводит РИА Новости.

«Я живу свою собственную жизнь. Олег Павлович в моем возрасте уже инфаркт имел, поэтому сравнивать себя с ним я не берусь», — подчеркнул Павел.

Актер признался, что благодарен отцу за полученные знания и считает его своим главным учителем. В то же время он отметил, что не пытается никого копировать, поскольку искусство по своей сути субъективно.

Ранее Павел Табаков не согласился с критикой постановки «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Актер заявил, что уже посмотрел спектакль с Юрой Борисовым в главной роли, и отметил, что подобная постановка с прекрасными артистами «имеет место быть».