Лавров высказался о готовности к переговорам по Украине

Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но не видит готовности от Киева

Россия готова к переговорам по Украине, но не видит готовности от Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы многократно заявляли, что готовы вести переговоры по Украине, но не видим готовности к диалогу у другой стороны», — рассказал Лавров.

Россия, по его словам, не может найти «с другой стороны» того, с кем можно было бы вести диалог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористов времен обеих чеченских войн одинаковый почерк.