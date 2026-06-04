В Казахстане высказались об интересе США к редкоземельным металлам

Нарыспаев: Сотрудничество с США по редкоземельным металлам — суверенное право Казахстана

Сотрудничество Казахстана с США по редкоземельным металлам является суверенным правом республики. С таким заявлением выступил министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Практически все международные компании работают на территории Казахстана. Мы открыты к сотрудничеству и мы не можем сказать, с кем мы сотрудничаем, а с кем нет, потому что сама отрасль редкоземельных металлов находится в начальной стадии», — заявил министр.

Нагаспаев прокомментировал взаимодействие с администрацией президента США Дональда Трампа в рамках проекта по инвестициям в добычу редкоземельных металлов «Зона сделок "C5+1"» и отметил, что форматы «C5+1» существуют и с участием других стран, включая Россию. Он также отметил предстоящий 11-12 июня форум Astana Mining & Metallurgy в Астане, который посетят представители ведущих мировых компаний в этой сфере.

Нагаспаев также упомянул слова первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова в ходе панельной сессии ПМЭФ о необходимости редкоземельных металлов для высокотехнологичного производства и назвал рост интереса ведущих экономик мира к данному виду ископаемых «велением времени».

Ранее директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник рассказал о «редкоземельном хайпе» вокруг Центральной Азии. По его словам, в регионе обнаружено более 380 видов редкоземельных металлов.