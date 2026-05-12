Бывший СССР
19:11, 12 мая 2026

В России рассказали о «редкоземельном хайпе» вокруг Центральной Азии

Регион Средней Азии попал в воронку «редкоземельного хайпа», созданного странами Запада. Такое заявление сделал директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«Они (редкоземельные металлы — прим. «Ленты.ру») связаны с планами милитаризации западной экономики и применяются в передовых образцах военной техники, лазерном оборудовании, системах навигации», — рассказал Стерник.

По его словам, в регионе обнаружено более 380 видов редкоземельных металлов.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин подчеркнул, что Запад стремится превратить Среднюю Азию в собственный плацдарм и использовать его против России. Он добавил, что западные страны также стремятся взять под полный контроль ресурсы региона.

