В России рассказали о «редкоземельном хайпе» вокруг Центральной Азии

Регион Средней Азии попал в воронку «редкоземельного хайпа», созданного странами Запада. Такое заявление сделал директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».
«Они (редкоземельные металлы — прим. «Ленты.ру») связаны с планами милитаризации западной экономики и применяются в передовых образцах военной техники, лазерном оборудовании, системах навигации», — рассказал Стерник.
По его словам, в регионе обнаружено более 380 видов редкоземельных металлов.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин подчеркнул, что Запад стремится превратить Среднюю Азию в собственный плацдарм и использовать его против России. Он добавил, что западные страны также стремятся взять под полный контроль ресурсы региона.