В МИД рассказали о вражеском плацдарме в Средней Азии

Галузин: Запад стремится превратить Среднюю Азию в плацдарм против РФ

Запад стремится превратить Среднюю Азию в собственный плацдарм и использовать его против России. Об этом рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Запад не оставляет попыток переформатировать этот регион под себя (...) Он стремится превратить страны Центральной Азии в плацдарм для создания угроз безопасности России», — заявил дипломат.

Он добавил, что западные страны также стремятся взять под полный контроль ресурсы региона.

Ранее глава четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин рассказал, что Евросоюз (ЕС) требует от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям и ограничить прямое авиасообщение между странами. Дипломат отметил, что такое решение явно невыгодно для грузинской экономики.