В МИД рассказали об антироссийских требованиях ЕС к Грузии

Калугин: ЕС требует от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям

Евросоюз (ЕС) требует от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям и ограничить прямое авиасообщение между странами. Об этом рассказал глава четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин, передает ТАСС.

«В Брюсселе публично требуют от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, ввести энергетическое эмбарго против нашей страны, прекратить транспортное сообщение», — заявил дипломат.

Он добавил, что такое решение было бы невыгодным для грузинской экономики, но это, по его словам, не волнует Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. После беседы грузинский политик заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются.