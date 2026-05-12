09:01, 12 мая 2026Бывший СССР

В МИД рассказали об антироссийских требованиях ЕС к Грузии

Калугин: ЕС требует от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Евросоюз (ЕС) требует от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям и ограничить прямое авиасообщение между странами. Об этом рассказал глава четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин, передает ТАСС.

«В Брюсселе публично требуют от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, ввести энергетическое эмбарго против нашей страны, прекратить транспортное сообщение», — заявил дипломат.

Он добавил, что такое решение было бы невыгодным для грузинской экономики, но это, по его словам, не волнует Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. После беседы грузинский политик заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются.

