Риттер раскрыл скрытый замысел Зеленского против Лукашенко

Риттер: Зеленский своими обвинениями в адрес Белоруссии пытается создать проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский своими обвинениями в адрес Белоруссии пытается помешать развитию диалога между Минском и Вашингтоном. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Президент [США Дональд Трамп] испытывает большое уважение к белорусскому лидеру [Александру Лукашенко], и, как мне кажется, Зеленского это беспокоит. Поэтому он пытается создать проблемы, которые могли бы осложнить белорусско-американские отношения», — сказал он.

При этом Риттер подчеркнул, что украинская сторона не имеет никаких доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения в адрес Белоруссии. Также он выразил уверенность, что НАТО не планирует предпринимать дополнительные шаги давления на Минск.

Ранее Зеленский заявил, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях, пригрозив Минску превентивным ударом.