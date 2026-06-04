Полиция показала на видео превращенный в притон с проститутками деревенский дом

В Вологде ликвидацию притона с проститутками показали на видео

В Вологде полиция ликвидировала притон для занятия проституцией, располагавшийся в частном доме. Ролик в своем Telegram-канале публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как сначала сотрудники спецназа МВД задерживают на улице одного из организаторов точки с путанами, а затем врываются в типичный деревенский дом с русской печкой. В помещении несколько женщин, лица которых в интересах следствия скрыли. Отмечается, что организатор — 43-летний местный житель — нанял трех женщин в возрасте от 45 до 50 лет администраторами, которые принимали заявки от клиентов, встречали «гостей» и координировали работу персонала.

В незаконную деятельность были вовлечены десятки жительниц региона.

Ранее сообщалось, что в Москве 22-летняя местная жительница решила заказать мужчину по вызову через сайт интим-услуг, но нарвалась на мошенников.