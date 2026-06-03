Россиянка заказала проститута и нарвалась на угрозы

В Москве мошенник развел желающую провести ночь с проститутом молодую женщину

В Москве 22-летняя местная жительница решила заказать мужчину по вызову через сайт интим-услуг, но нарвалась на мошенников. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Через сайт девушка оплатила ночь с проститутом. Обошлось ей это в пять тысяч рублей. Однако после оплаты «исполнитель» потребовал еще 14 тысяч — якобы за страховку. Затем под разными предлогами он продолжал выманивать деньги. В общей сложности москвичка отдала мошеннику около 86 тысяч рублей, но обещанных услуг так и не получила.

В результате девушка обратилась в полицию и рассказала, что ей угрожали, поэтому она продолжала переводить деньги.

Ранее в Красноярском крае 24-летний местный житель решил провести вечер с проституткой, которую нашел по объявлению в интернете, но был обманут неизвестными.