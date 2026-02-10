Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
12:00, 10 февраля 2026Силовые структуры

Отец насмерть забившей сына россиянки раскрыл роль ее сожителя в этом деле

Отец обвиняемой в убийстве сына на Урале: Она была хорошей матерью
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

На Урале отец обвиняемой в расправе над сыном женщины не смог приехать на суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Е1.ru»

По данным канала, он поддерживает дочь на расстоянии. По его словам, она была хорошей матерью и практически не наказывала мальчика. Мужчина заявил, что во всем виноват ее сожитель. Он насмерть забил ребенка, когда они остались дома одни — сама обвиняемая была в магазине.

Мужчина рассказал, что внук стал громко плакать, когда увидел сожителя матери. По его словам, злоумышленник 30 минут слушал детский плач. «Может, он и не хотел его убивать. Но стукнул раз, два, три», — сказал он. По словам отца фигурантки, вернувшаяся из магазина дочь сказала, что мальчик как будто под грузовик попал. Мужчина сказал, что его дочь говорила, что расстанется с сожителем, если он будет поднимать руку на ее сына.

По данным следствия, обвиняемая регулярно избивала сына и расправилась с ним, когда он вернулся из больницы после очередных побоев. Она схватила мальчика за волосы, избила, а потом подняла на руки и с силой швырнула на пол. В результате ее сын не выжил.

Свою вину фигурантка не признает.

Ранее сообщалось, что в Уфе на лечение отправили отца, выбросившего малолетнюю дочь из окна.

