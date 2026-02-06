Выбросивший из окна четвертого этажа малолетнюю дочь россиянин избежал тюрьмы

В Уфе на лечение отправили отца, выбросившего малолетнюю дочь из окна

В Уфе на лечение отправили отца, выбросившего малолетнюю дочь из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, отца, выкинувшего трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Согласно заключениям экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством — именно оно мешало ему осознавать характер своих действий и руководить ими. В ближайшее время суд примет решение о его принудительном лечении.

Все произошло утром 9 октября 2025 года. Уфимец избил свою маленькую дочь, а затем выбросил ее с балкона четвертого этажа. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, но врачи смогли ее спасти. Сообщалось, что у мужчины случился нервный срыв: он состоял на учете в психдиспансере и 15 лет назад лечился у психиатра. В конце октября уфимца поместили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что выбросивший трехлетнюю дочь из окна россиянин избежит тюрьмы.