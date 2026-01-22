Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:48, 22 января 2026Силовые структуры

Выбросивший трехлетнюю дочь из окна россиянин избежит тюрьмы

Уфимца, который выбросил 3-летнюю дочь с четвертого этажа, признали невменяемым
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Жителя Уфы, который выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа в прошлом году, признали невменяемым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Башкирии.

Согласно заключениям экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством — именно оно мешало ему осознавать характер своих действий и руководить ими. В ближайшее время суд примет решение о его принудительном лечении.

Все произошло утром 9 октября 2025 года. Уфимец избил свою маленькую дочь, а затем выбросил ее с балкона четвертого этажа. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, но врачи смогли ее спасти. Сообщалось, что у мужчины случился нервный срыв: он состоял на учете в психдиспансере и 15 лет назад лечился у психиатра. В конце октября уфимца поместили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

Ранее гражданина Белоруссии Владимира Витькова, который бросил ребенка об пол в аэропорту Шереметьево, потребовали отправить на принудительное лечение.

