13:18, 21 января 2026

У бросившего ребенка об пол в российском аэропорту появился шанс избежать тюрьмы

Белоруса, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, требуют отправить на лечение
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Гражданина Белоруссии Владимира Витькова, который бросил ребенка об пол в аэропорту Шереметьево, потребовали отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Московской области.

Заседание назначено на 22 января. Оно пройдет в закрытом режиме.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Согласно выводам экспертов, он не мог осознавать характер своих действий и руководить ими.

Витьков прилетел в Москву из Каира 24 июня 2025 года. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку, схватил его и внезапно бросил с силой об пол. Сообщалось, что перед вылетом мужчина употребил наркотические вещества.

В отношении белоруса возбудили уголовное дело о покушении. Сейчас он находится в СИЗО.

