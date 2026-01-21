У бросившего ребенка об пол в российском аэропорту появился шанс избежать тюрьмы

Белоруса, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, требуют отправить на лечение

Гражданина Белоруссии Владимира Витькова, который бросил ребенка об пол в аэропорту Шереметьево, потребовали отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Московской области.

Заседание назначено на 22 января. Оно пройдет в закрытом режиме.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Согласно выводам экспертов, он не мог осознавать характер своих действий и руководить ими.

Витьков прилетел в Москву из Каира 24 июня 2025 года. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку, схватил его и внезапно бросил с силой об пол. Сообщалось, что перед вылетом мужчина употребил наркотические вещества.

В отношении белоруса возбудили уголовное дело о покушении. Сейчас он находится в СИЗО.