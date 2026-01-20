Реклама

Появились новые подробности о бросившем ребенка об пол в российском аэропорту

Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «СК Подмосковья»

Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым мужчину, бросившего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

Согласно заключению, мужчина не может осознавать характер и общественную опасность своих действий. Его дело направят в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

24 июня 2025 года 31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Каира в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку, схватил его, а затем внезапно с силой бросил на пол. Перед вылетом он употребил наркотические вещества. Он арестован.

