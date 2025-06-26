Бросившему ребенка об пол в российском аэропорту мужчине избрали меру пресечения

В Подмосковье суд арестовал белоруса, бросившего ребенка об пол в Шереметьево

В подмосковных Химках суд арестовал уроженеца Белоруссии, который бросил головой об пол чужого ребенка в московском аэропорту Шереметьево. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

Мужчина будет под стражей до 25 августа. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

24 июня 31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Каира в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол. Следователи возбудили уголовное дело.

Сейчас ребенок находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне.