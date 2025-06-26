Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 26 июня 2025Силовые структуры

Бросившему ребенка об пол в российском аэропорту мужчине избрали меру пресечения

В Подмосковье суд арестовал белоруса, бросившего ребенка об пол в Шереметьево
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В подмосковных Химках суд арестовал уроженеца Белоруссии, который бросил головой об пол чужого ребенка в московском аэропорту Шереметьево. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

Мужчина будет под стражей до 25 августа. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

24 июня 31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Каира в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол. Следователи возбудили уголовное дело.

Сейчас ребенок находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон раскрыл неожиданный факт об атаке на Иран

    В России иностранцы оказали сопротивление силовикам в ходе антимигрантского рейда

    Российский школьник начал работать на террористов и попался с взрывчаткой

    Международные резервы России резко выросли

    Одна категория россиян получила отсрочку от призыва на пять лет

    Создание европейско-японского истребителя нового поколения доверили компании Edgewing

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пройдет экспертизу на вменяемость

    Гогунский объяснил свои скандальные заявления о женщинах

    На Западе состояние украинской экономики описали словами «балансирует на грани»

    Роналду определился с местом продолжения карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости