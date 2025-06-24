Бросивший о пол чужого ребенка в российском аэропорту мужчина попал на видео

«112»: Бросивший чужого ребенка о пол в Шереметьево мужчина был под веществами

Бросивший головой об пол чужого ребенка в Шереметьево мужчина попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как мужчина стоит в зоне выдачи багажа и смотрит на мальчика. Затем он подходит к нему, резко поднимает и швыряет о пол.

По данным канала, фигуранту 31 год. Он прилетел из Египта, из Каира. В зоне выдачи багажа он неожиданно подошел к семье из Афганистана, которая прилетела из Кабула, схватил мальчика и бросил головой о пол. По словам очевидцев, причин для такого поступка, у него не было. Сейчас в ситуации разбираются следователи.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).