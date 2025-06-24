Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 24 июня 2025Силовые структуры

В российском аэропорту мужчина бросил головой об пол чужого ребенка

В Подмосковье возбудили дело против кинувшего в аэропорту ребенка головой об пол
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Химках возбудили вели дело в отношении мужчину, бросившего головой об пол чужого ребенка в аэропорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Кабула в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол.

Ребенок ударился головой и потерял сознание. Пострадавшего отвезли в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у мальчика ушиб головного мозга, он впал в кому.

Ранее сообщалось, что мужчина кинул головой об пол чужого ребенка в московском аэропорту и поплатился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль пообещал Ирану ответ за нарушение прекращения огня

    Россиянам временно запретили купаться на пляжах одного курорта

    Папарацци сняли Бьянку Цензори без бюстгальтера и с неожиданной вещью в руках

    Иран подтвердил перемирие с Израилем

    Показана квартира арестованного вице-губернатора Белгородской области

    В России оценили достигнутое перемирие между Израилем и Ираном

    Подросток изнасиловал ребенка в российском детском лагере

    Лавров прокомментировал перемирие между Израилем и Ираном

    Раскрыта стоимость выступления Лолиты

    Мертвый спутник НАСА подал сигнал впервые за 60 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости