В российском аэропорту мужчина бросил головой об пол чужого ребенка

В Подмосковье возбудили дело против кинувшего в аэропорту ребенка головой об пол

В Химках возбудили вели дело в отношении мужчину, бросившего головой об пол чужого ребенка в аэропорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Кабула в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол.

Ребенок ударился головой и потерял сознание. Пострадавшего отвезли в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у мальчика ушиб головного мозга, он впал в кому.

Ранее сообщалось, что мужчина кинул головой об пол чужого ребенка в московском аэропорту и поплатился.