Мужчина кинул головой об пол чужого ребенка в московском аэропорту и поплатился

В аэропорту Шереметьево белорус кинул об пол чужого ребенка, мальчик в коме

В московском аэропорту Шереметьево белорус кинул головой об пол чужого ребенка и поплатился. Двухлетний мальчик впал в кому после инцидента, мужчину задержали. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Кабула. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол.

Ребенок ударился головой и потерял сознание. Пострадавшего отвезли в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у мальчика ушиб головного мозга, он впал в кому.

Его обидчика схватили полицейские и отправили на медицинское освидетельствование. Очевидцы утверждают, что мужчина в аэропорту вел себя неадекватно.

Ранее стало известно, что в Симферополе мужчина сломал самокат въехавшего в него ребенка.