Россиянин сломал самокат въехавшего в него ребенка и попал на видео

В Симферополе мужчина сломал самокат въехавшего в него ребенка

В Симферополе мужчина сломал самокат въехавшего в него ребенка. Инцидент попал на видео, ролик публикует МВД Медиа.

Инцидент произошел на детской площадке в парке имени Юрия Гагарина. На кадрах видно, как мужчина сначала с силой бросает самокат на землю, затем ломает его на две части и выбрасывает.

Позже мужчина объяснил, что гулял в парке с сыном и в них въехала девочка на детском самокате. С его слов, не справившись с эмоциями, он сломал чужой самокат на глазах у детей и еще нескольких очевидцев. В отношении мужчины завели административное дело. Его арестовали на двое суток.

Ранее житель Воронежа избил чужого ребенка, который случайно сломал игрушку его сына. Инцидент также попал на видео.