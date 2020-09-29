В России мужчина избил чужого ребенка из-за сломанной игрушки и попал на видео

Житель Воронежа избил чужого ребенка, который случайно сломал игрушку его сына, и попал на видео. Об этом сообщает телеканал «360».

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что действие происходит в подъезде. Мужчина подбегает к подростку с самокатом, который пытается отойти от него к лифтам, после чего бьет его рукой по лицу. Мальчик падает, а взрослый пинает его и что-то говорит, активно жестикулируя. Позже к лифту подходит другой мужчина с маленьким ребенком, и первый рассказывает что-то ему, указывая на лежащего на полу подростка.

Свидетельница произошедшего рассказала телеканалу, что конфликт начался возле расположенной рядом с домом школы №48. Нападавший гулял там со своими детьми, а подросток с друзьями катался на самокате, наехал на игрушку, принадлежавшую ребенку мужчины, и сломал ее. После этого отец ребенка погнался за подростком и напал на него в подъезде. Избиение остановили соседи.

Следственный комитет по Воронежской области начал проверку после публикации видео в соцсетях. Следователи изучат обстоятельства произошедшего и оценят действия мужчины.

Ранее сообщалось, что житель города Кандалакша Мурманской области ударил 13-летнего школьника битой по ноге. Мальчик с другом катались по тротуару на самокате. К детям подошла женщина и сделала им замечание, но они это проигнорировали. Тогда она позвала мужа, который вышел с битой. В МВД отметили, что мужчина хотел ударить по самокату. Ведомство проводит проверку.