Россиянин ударил 13-летнего школьника битой по ноге

В Кандалакше Мурманской области местный житель ударил 13-летнего школьника битой по ноге. Ребенок вместе с другом катался по тротуару на самокате, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По информации агентства, к детям подошла женщина и сделала им замечание. Они проигнорировали ее слова и продолжили кататься на самокатах, после чего женщина позвала своего мужа. Тот вышел с битой и ударил ей по ноге мальчика 2007 года рождения. В МВД отметили, что изначально «мужчина хотел ударить по самокату».

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Саранске местный житель открыл стрельбу по детям, которые бегали по крышам гаражей. Он сделал им замечание, после которого завязался спор. Один ребенок получил травму.