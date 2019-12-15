Московский школьник случайно выстрелил из отцовского пистолета и погиб

Московский девятиклассник случайно выстрелил из отцовского боевого пистолета и погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на юго-западе Москвы. Двое подростков играли с пистолетом, и в какой-то момент оружие выстрелило, в результате чего один из них скончался. Со вторым школьником работали психологи.

Сейчас устанавливается, откуда у отца погибшего был пистолет и патроны к нему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, в августе, восьмилетний житель Санкт-Петербурга нашел дома травматический пистолет, принадлежавший матери, и случайно выстрелил. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением пальца руки. Полицейские составили административный протокол о нарушении правил хранения, ношения или уничтожения оружия и изъяли пистолет.

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