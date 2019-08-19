Российский школьник прострелил себе палец маминым пистолетом

В Выборгском районе Санкт-Петербурга госпитализировали восьмилетнего школьника с огнестрельным ранением пальца руки. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила «Фонтанка».

Инцидент произошел 17 августа в доме на проспекте Энгельса. Ребенка госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Как пояснила мать пострадавшего, сын нашел травматический пистолет «Оса» в ее сумке и случайно выстрелил. У женщины есть лицензия на оружие. Полицейские составили административный протокол по части 4 статьи 20.8 КоАП («Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему»), пистолет изъяли.

Ранее в июле сообщалось, что подросток из Екатеринбурга хаотично стрелял на улице и попал в знакомую. Он выстрелил в забор детского сада, и одна пуля, отрикошетив, попала ей в плечо. Молодые люди не вызвали скорую и покинули людную улицу. Придя домой, девушка все же вызвала медиков, ее отправили в больницу, где оказали медпомощь и отпустили.

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